Sanremo tra punk | diritti e lavoro

Sempre sotto la media del 2020, ma il festival recupera spettatori e per la quarta serata, la penultima, sono stati 11.115.000 gli spettatori della prima parte, con il 43,3% di share. La seconda parte, andata avanti fino alle 2 di notte, è stata seguita da 4 milioni 980mila spettatori e share del 48,2%. Per intenderci, la media ponderata della serata di ieri è stata di 8.014.000 spettatori con il 44,7% di share mentre lo scorso anno la media della quarta … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

