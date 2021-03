Sanremo, Marcello Foa: "Affrontata con successo una sfida quasi proibitiva" (Di sabato 6 marzo 2021) Novella Toloni Il presidente Rai ha commentato il lavoro impeccabile compiuto con il Festival, sottolineando il gradimento del pubblico giovanile, grande sorpresa di quest'edizione "È stato un lavoro davvero impeccabile, di altissima qualità a tutti i livelli, che ha consentito alla Rai di affrontare con successo una sfida quasi proibitiva nell'anno del Covid". Così il presidente Rai Marcello Foa ha commentato il lavoro fatto per portare al teatro Ariston la 71esima edizione del festival di Sanremo. Il primo ringraziamento è andato ai dipendenti e ai collaboratori della Rai "che con passione e professionalità hanno garantito anche quest'anno lo svolgimento di un evento complesso come il Festival di Sanremo". Ringraziamenti alle maestranze che ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 6 marzo 2021) Novella Toloni Il presidente Rai ha commentato il lavoro impeccabile compiuto con il Festival, sottolineando il gradimento del pubblico giovanile, grande sorpresa di quest'edizione "È stato un lavoro davvero impeccabile, di altissima qualità a tutti i livelli, che ha consentito alla Rai di affrontare conunanell'anno del Covid". Così il presidente RaiFoa ha commentato il lavoro fatto per portare al teatro Ariston la 71esima edizione del festival di. Il primo ringraziamento è andato ai dipendenti e ai collaboratori della Rai "che con passione e professionalità hanno garantito anche quest'anno lo svolgimento di un evento complesso come il Festival di". Ringraziamenti alle maestranze che ...

