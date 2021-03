SANREMO | Cade dalle scale: ecco il VIDEO (Di domenica 7 marzo 2021) Le scale dell’Ariston di SANREMO sono sempre oggetto di discussione per tutti i protagonisti del Festival ma soprattutto per gli ospiti. La maggior parte di coloro che si trovano proprio sul palco, e che entrano attraverso le scale, si sentono sempre fortunati per non essere caduti. Purtroppo però una caduta c’è stata ed è successo in una precedente edizione del Festival. Si tratta di Ghali che durante il Festival di SANREMO è caduto dalle scale. Il pubblico si spaventa ma sembra proprio che si sia trattata di un’entrata ad effetto. Non lo sapeva Fiorello che stava accorrendo proprio in aiuto di Ghali ed avrebbe interrotto, incredibilmente, il siparietto del cantante. SANREMO Cade dalle scale: ... Leggi su giornal (Di domenica 7 marzo 2021) Ledell’Ariston disono sempre oggetto di discussione per tutti i protagonisti del Festival ma soprattutto per gli ospiti. La maggior parte di coloro che si trovano proprio sul palco, e che entrano attraverso le, si sentono sempre fortunati per non essere caduti. Purtroppo però una caduta c’è stata ed è successo in una precedente edizione del Festival. Si tratta di Ghali che durante il Festival diè caduto. Il pubblico si spaventa ma sembra proprio che si sia trattata di un’entrata ad effetto. Non lo sapeva Fiorello che stava accorrendo proprio in aiuto di Ghali ed avrebbe interrotto, incredibilmente, il siparietto del cantante.: ...

Advertising

RaiRadio2 : Siamo nella stessa lacrima, come un sole e una stella | Luce che cade dagli occhi, sui tramonti della mia terra ??… - marcomagnificoo : FIORELLO MA LO CAPISCI CHE PER NOI IL CIGNO È STO FESTIVAL. ME STANNO A CADE I COGLIONI. #sanremo - iosonoillouis : Mi stende il fatto che sia Sanremo ma lo schermo sia come quello che a scuola ti spacciano come lim col proiettore… - bossebasta : RT @Claudia_CIau: Ancora ferma a 'galleggio in una vasca piena di risentimento e tu sei il tostapane che ci cade dentro' testo migliore di… - sgavdio : @Edorsi53 La vedo molto difficile per tante ragioni, però sognare non costa nulla. Così a spanne direi di tenere d’… -