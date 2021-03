Sanremo 2022 | Alessandro Cattelan tra gli indiziati per il post-Amadeus

Leggi su sportface

(Di sabato 6 marzo 2021) Si stanno moltiplicando i rumors circa il successore dialla conduzione del Festival di: l’attuale padrone di casa ha infatti annunciato la fine della sua esperienza al comando della kermesse. Tra i papabili successori potrebbe esserciCattellan, altro interista sfegatato e conduttore di punta di Sky. A provare a fare chiarezza è stato lo stesso direttore di Rai Uno Stefano Coletta in conferenza stampa: “? Il suo nome viene spesso evocato su Rai 1, ma non c’è nessuna considerazione riguardo a. Stiamo ragionando su un possibile evento. Sicuramente non ha mai parlato, almeno con me, di”. Trattative smentite sul nascere quindi per il Festival, mentre rimane tutto aperto in vista di un possibile sbarco in Rai. SportFace.