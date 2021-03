Sanremo 2021, quarta serata: trucco occhi Couture (Di sabato 6 marzo 2021) Un filo brillante che unisce Parigi con Sanremo 2021. E, in particolare, unisce i beauty look della quarta serata del Festival della canzone italiana. Lega il trucco occhi. Un viaggio di andata e ritorno che fa e farà il giro del mondo. A Sanremo 2021 come a Parigi e alla Paris Fashion Week 2021, si sta facendo notare una tendenza trucco luminosissima. Fa largo uso di texture (polveri e creme) glitterate e di strass. Sì, guardate gli occhi delle cantanti e delle ospiti. E poi date uno sguardo alle palpebre delle modelle che hanno calcato le passerelle parigine delle sfilate autunno inverno 2021 2021. Dominano strass e glitter. Pietre e particelle perlescenti. Si ... Leggi su amica (Di sabato 6 marzo 2021) Un filo brillante che unisce Parigi con. E, in particolare, unisce i beauty look delladel Festival della canzone italiana. Lega il. Un viaggio di andata e ritorno che fa e farà il giro del mondo. Acome a Parigi e alla Paris Fashion Week, si sta facendo notare una tendenzaluminosissima. Fa largo uso di texture (polveri e creme) glitterate e di strass. Sì, guardate glidelle cantanti e delle ospiti. E poi date uno sguardo alle palpebre delle modelle che hanno calcato le passerelle parigine delle sfilate autunno inverno. Dominano strass e glitter. Pietre e particelle perlescenti. Si ...

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - repubblica : Ermal Meta, il favorito: 'Mi sento fortunato. E anche responsabile' di Ernesto Assante - Raiofficialnews : 60 km in moto per raggiungere @SanremoRai: la clip è su #RaiPlay ?? - LaMuseP : RT @Open_gol: «Un anno fa ho perso un amico». #Bugo ci ha parlato prima di salire sul palco ?? #Sanremo2020 - janjangvu : RT @fancamsanremo: ?? fulminacci & valerio lundini ?? fancam video edit sanremo 2021 #sanremo2021 -