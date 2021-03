Sanremo 2021, peccato per gli spiacevoli pistolotti retorici del duo Toti-Palombelli (Di sabato 6 marzo 2021) Che il festival avesse un compito difficile, quello di mettere in piedi uno spettacolo divertente in un momento difficile, per certi versi drammatico lo si sapeva. Il problema era come gestire questa contraddizione evitando sia l’ipocrisia di far finta di niente, di girare la testa dall’altra parte, sia il rischio opposto delle lacrime finte, dei toni dimessi studiati ad arte, della retorica. C’era riuscito per le prime tre sere, affidando il tema dell’emergenza che si sta vivendo solo ai gesti (le mascherine, i guanti, il carrello dei fiori), alle canzoni, alla presenza di protagonisti non in cerca di protagonismo, come l’infermiera divenuta famosa per la foto dei danni prodotti sul suo viso dall’uso contenuto della mascherina. Chi poteva rompere questo delicato, difficile equilibrio tenuto saldo dalla sapiente conduzione di Amadeus e Fiorello? Un politico naturalmente. Il presidente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 marzo 2021) Che il festival avesse un compito difficile, quello di mettere in piedi uno spettacolo divertente in un momento difficile, per certi versi drammatico lo si sapeva. Il problema era come gestire questa contraddizione evitando sia l’ipocrisia di far finta di niente, di girare la testa dall’altra parte, sia il rischio opposto delle lacrime finte, dei toni dimessi studiati ad arte, della retorica. C’era riuscito per le prime tre sere, affidando il tema dell’emergenza che si sta vivendo solo ai gesti (le mascherine, i guanti, il carrello dei fiori), alle canzoni, alla presenza di protagonisti non in cerca di protagonismo, come l’infermiera divenuta famosa per la foto dei danni prodotti sul suo viso dall’uso contenuto della mascherina. Chi poteva rompere questo delicato, difficile equilibrio tenuto saldo dalla sapiente conduzione di Amadeus e Fiorello? Un politico naturalmente. Il presidente ...

Advertising

repubblica : Ermal Meta, il favorito: 'Mi sento fortunato. E anche responsabile' di Ernesto Assante - Raiofficialnews : 60 km in moto per raggiungere @SanremoRai: la clip è su #RaiPlay ?? - VanityFairIt : Le foto esclusive dal camper di Sanremo. Cosa non si fa per non sgualcire l'abito... - adestrainalto : Ma esattamente come ci siamo arrivati alla finale di Sanremo 2021 se io sono ancora ferma al 'vince la 70^ edizione… - ZZiliani : Super ospiti a #Sanremo e super ospiti a #Sanremo2021. (Album dei ricordi, #6maggio 2021) -