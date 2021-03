Sanremo 2021, la nostra pagella dei look della quarta serata (Di sabato 6 marzo 2021) Siamo sempre più vicini alla serata finale, ma il Festival di Sanremo continua ad arricchire le serate degli italiani, tra canzoni, monologhi e simpatici siparietti (che spesso e volentieri coinvolgono Fiorello e Amadeus). Ma, anche questa volta, la nostra attenzione è tutta sui look della serata. Venerdì sera, dopo aver eletto il vincitore delle nuove proposte (congratulazioni Gaudiano), il Festival ha aperto le danze con una bellissima Annalisa, che menzioneremo tra poco. Come al solito, prima di mostrare la nostra top 5, vogliamo menzionare ancora una volta lo strepitoso lavoro dei Maneskin, una band che sa come conquistare e domare un palcoscenico, anche quello dell’Ariston. Questa volta, Damiano – il frontman – ha indossato un body nero trasparente di paillettes e ... Leggi su velvetmag (Di sabato 6 marzo 2021) Siamo sempre più vicini allafinale, ma il Festival dicontinua ad arricchire le serate degli italiani, tra canzoni, monologhi e simpatici siparietti (che spesso e volentieri coinvolgono Fiorello e Amadeus). Ma, anche questa volta, laattenzione è tutta sui. Venerdì sera, dopo aver eletto il vincitore delle nuove proposte (congratulazioni Gaudiano), il Festival ha aperto le danze con una bellissima Annalisa, che menzioneremo tra poco. Come al solito, prima di mostrare latop 5, vogliamo menzionare ancora una volta lo strepitoso lavoro dei Maneskin, una band che sa come conquistare e domare un palcoscenico, anche quello dell’Ariston. Questa volta, Damiano – il frontman – ha indossato un body nero trasparente di paillettes e ...

