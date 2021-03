Sanremo 2021 la finale | Francesca Michielin rivela la sua paura

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 marzo 2021) “Sta andando tutto troppo bene, qualcosa andrà male“: lo dice, in gara con Fedez al Festival di. Come riportato da Libero, durante una diretta su Instagram la cantante veneta ha spiegato che tutte le esibizioni sono andate piuttosto bene nelle prime serate. Adesso però teme che proprio durante la serataqualcosa andrà storto. Sembra più speranzoso Fedez che, sul proprio profilo Instagram, ha detto: “Io davo i giochi per fatti stasera” . Il riferimento è alla bassa posizione in classifica (17esimi).? Pare di no: “C’è una piccolissima probabilità di sfiorare il podio, quindi non succede.. ma se dovesse succedere, daje!” . Il televoto sarà dalla loro parte? Non ci resta che attendere. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.