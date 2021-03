Sanremo 2021 | il monologo di Ibra | “Questo è il Festival di tutta l’Italia”

Leggi su newsmondo

(Di domenica 7 marzo 2021) Ildi Zlatanhimovic a: “è ildiItalia. Grazie Italia, la mia seconda casa”.(IMPERIA) – Zlatanhimovic ha concluso la sua esperienza aldicon un. Una veste completamente diverse per lo svedese in queste quattro serata. Per alcuni giorni ha messo da parte gli scarpini e la divisa per prendere parte alla kermesse canora. Il duetto con Sinisa Mihajlovic resterà nella storia del, ma ilè stato un momento molto toccante anche per lo stesso giocatore. Ildi Zlatan ...