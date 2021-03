Sanremo 2021 | Giovanna Botteri | «Ce la faremo | ne sono sicura»

Leggi su vanityfair

(Di domenica 7 marzo 2021) «L’anno vecchio è finito, ma qualcosa qui ancora non va». È con le parole di Lucio Dalla che Giovanna Botteri sceglie di aprire il suo intervento alla quinta e ultima serata del Festival di Sanremo, a poco più di un anno da quando, in Cina, commentava gli sviluppi del Coronavirus da Wuhan. In quel momento, come ha sottolineato Amadeus, le notizie sembravano ovattate, «come se tutto quel dramma fosse lontanissimo dal nostro Paese». Sappiamo che non è stato così, ma anche che è grazie a testimonianze preziose come quelle di Giovanna Botteri, giornalista e storica inviata Rai all’estero, che siamo riusciti a essere informati in tempo reale su quello che lei stessa definisce oggi il «nemico».