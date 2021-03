Premier League 2020/2021: colpo esterno del Southampton, crollo Sheffield (Di sabato 6 marzo 2021) Il Southampton ha onorato la ventisettesima giornata della Premier League 2020/2021, superando lo Sheffield United al Bramall Lane per 0-2. Gli ospiti hanno sostanzialmente dominato l’incontro, rialzandosi dopo un periodo decisamente cupo, caratterizzato da 4 sconfitte e 1 pareggio nelle ultime 5 sfide di massima serie inglese. Il solito Warde-Prowse ha sbloccato l’incontro al 32?, sempre su calcio piazzato, seppur questa volta tramite calcio di rigore. A inizio secondo tempo, esattamente al 49?, Adams ha chiuso i conti e inserito in cassaforte il successo dei suoi. Reazione e proiezioni offensive quasi nulle dei padroni di casa, meritevoli, in fin dei conti, della sconfitta. Il Southampton ha consolidato dunque la dodicesima posizione in classifica generale, causando ... Leggi su sportface (Di sabato 6 marzo 2021) Ilha onorato la ventisettesima giornata della, superando loUnited al Bramall Lane per 0-2. Gli ospiti hanno sostanzialmente dominato l’incontro, rialzandosi dopo un periodo decisamente cupo, caratterizzato da 4 sconfitte e 1 pareggio nelle ultime 5 sfide di massima serie inglese. Il solito Warde-Prowse ha sbloccato l’incontro al 32?, sempre su calcio piazzato, seppur questa volta tramite calcio di rigore. A inizio secondo tempo, esattamente al 49?, Adams ha chiuso i conti e inserito in cassaforte il successo dei suoi. Reazione e proiezioni offensive quasi nulle dei padroni di casa, meritevoli, in fin dei conti, della sconfitta. Ilha consolidato dunque la dodicesima posizione in classifica generale, causando ...

Ultime Notizie dalla rete : Premier League Calcio - Fuorigioco, mano, VAR: come cambia il regolamento dal primo luglio 2021 Da una statistica della Premier si vede come la metà dei gol annullati diventerebbe regolare . ... Champions League VAR, FIFA al lavoro per il fuorigioco semi - automatizzato 17/11/2020 A 16:43 Calcio ...

Premier League, Aubameyang non basta: Arsenal fermato dal Burnley BURNLEY (REGNO UNITO) - Finisce 1 - 1 la sfida tra Burnley e Arsenal. Gli uomini di Arteta rimangono a centro classifica, mentre i padroni di casa guadagnano un punto d'oro in chiave salvezza. Parte ...

Premier League, calendario e orari della 27^ giornata Sky Sport Xhaka leader negativo in Premier Dal suo arrivo in Premier League nel 2016-17, nessuno come lui, ma non è una notizia positiva. Granit Xhaka è tornato ancora a fare parlare di sé in Inghilterra dopo l'1-1 che il suo Arsenal ha colto ...

Covid-19, la protesta degli allenatori contro le nazionali L’ennesimo problema del calcio ai tempi del Covid-19 lo sollevano, stavolta, gli allenatori della Premier League, e non del tutto a torto: a breve inizieranno le qualificazioni ai Mondiali 2022, e ...

