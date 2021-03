Power Point di Gaia Zorzi dopo il GF Vip | interviene il marito di Maria Teresa Ruta – VIDEO

(Di sabato 6 marzo 2021) Ilche ha creatola vittoria di Tommaso al Grande Fratello Vip è diventato argomento di conversazione. Ildi, quindi, è voluto intervenire su Instagram e la replica della sorella del rampollo non si è fatta attendere.ildiil... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Saweetieicyx : questa si prende della falsa, l’hate train delle fanatiche e il power point di Jay z ma il problema è lei che comme… - Youkillthislove : RT @StefyGuendaFan: Guardate che incoerenti del cazzo sono i fan di pippo: Jay Z pubblica il power point: pazzesca, li hai spenti, finalme… - greenblueinside : RT @blurrygomvez: io illusissima che con la finale tutto sarebbe stato più leggero e invece mi sono ritrovata sommersa dal fanatismo, power… - blurrygomvez : io illusissima che con la finale tutto sarebbe stato più leggero e invece mi sono ritrovata sommersa dal fanatismo,… - Aspi989 : @DanielaApulia @tuttiEmily @zorzi_gaia @infotommizorzi @tommaso_zorzi Innanzitutto non era in nomination se avresti… -

Ultime Notizie dalla rete : Power Point

Il Tempo

Ilche ha creato Gaia Zorzi dopo la vittoria di Tommaso al Grande Fratello Vip è diventato argomento di conversazione. Il marito di Maria Teresa Ruta , quindi, è voluto intervenire su ...'Firefeat. Capleton' Dilated Peoples "Per anni sono stati fra i gruppi underground più ... Liricista da paura, scelta di produzioni (e collaborazioni) sempre on. Per me è leggenda dal primo ...La risposta di Roberto Zappulla al famoso PowerPoint mostrato a Tommaso Zorzi da sua sorella Gaia: le parole a difesa di Maria Teresa Ruta.Gf Vip 5, il marito di Maria Teresa Ruta difende la moglie dopo il discusso ‘power point’ di Gaia Zorzi. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.