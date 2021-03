Owen e l’accusa a Mané: “Contro il Chelsea non si è procurato rigore per non farlo calciare a Salah…” (Di sabato 6 marzo 2021) Ennesima sconfitta stagione per il Liverpool di Jurgen Klopp. Il recente big match giocato Contro il Chelsea ha visto i blues vincere per 1-0 grazie alla rete di Mount. Eppure, c'è stato un momento di gioco nel quale le cose sarebbero, forse, potute andare diversamente. Infatti, nel corso della prima frazione di gioco, Mané è stato protagonista di un'azione prolungata e di un contrasto in area di rigore che avrebbe potuto portare al penalty se solo il senegalese avesse deciso di non resistere al contatto con l'avversario. Questione di fair play? Macché, secondo Michael Owen si tratta dell'ennesimo caso di rivalità con Mohamed Salah...Owen e il dubbio su Manécaption id="attachment 1103775" align="alignnone" width="827" Liverpool Mané (getty ... Leggi su itasportpress (Di sabato 6 marzo 2021) Ennesima sconfitta stagione per il Liverpool di Jurgen Klopp. Il recente big match giocatoilha visto i blues vincere per 1-0 grazie alla rete di Mount. Eppure, c'è stato un momento di gioco nel quale le cose sarebbero, forse, potute andare diversamente. Infatti, nel corso della prima frazione di gioco,è stato protagonista di un'azione prolungata e di un contrasto in area diche avrebbe potuto portare al penalty se solo il senegalese avesse deciso di non resistere al contatto con l'avversario. Questione di fair play? Macché, secondo Michaelsi tratta dell'ennesimo caso di rivalità con Mohamed Salah...e il dubbio sucaption id="attachment 1103775" align="alignnone" width="827" Liverpool(getty ...

