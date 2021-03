Nuovo dpcm in vigore da oggi, dallo sport agli amici fino alle seconde case: ecco tutte le regole (Di sabato 6 marzo 2021) Da oggi (6 marzo) enterano in vigore le misure del Nuovo dpcm firmato dal presidente del Consiglio Mario Draghi. Il provvedimento rimane in vigore fino al 6 aprile (compresa Pasqua) e... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 6 marzo 2021) Da(6 marzo) enterano inle misure delfirmato dal presidente del Consiglio Mario Draghi. Il provvedimento rimane inal 6 aprile (compresa Pasqua) e...

Advertising

ItalyinLDN : ????Il nuovo #DPCM estende le restrizioni ai viaggi per ???? fino al 6 aprile. Possono viaggiare solo i residenti o pe… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi ha firmato il Dpcm sulle misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da CO… - Palazzo_Chigi : Covid-19, la conferenza stampa del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie @msgelmini e del Ministro della… - franco_sala : RT @lucfontana: Il nuovo Dpcm è in vigore da oggi: ecco le regole e i divieti - AdrianaSpappa : RT @vitalbaa: No, è sbagliato il sistema introdotto dal Dpcm di ottobre. Ma il nuovo Governo ha ribadito il medesimo sistema, nonostante si… -