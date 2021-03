“No alla chiusura del passaggio a livello in via Recastello”: il quartiere si mobilita (Di sabato 6 marzo 2021) Il Comitato di quartiere di Boccaleone di Bergamo, attraverso l’esposizione di volantini e manifesti, sta cercando di dare maggiore diffusione sul territorio dell’intenzione di RFI Rete Ferroviaria Italiana di chiudere a breve il passaggio a livello in via Recastello a Bergamo. Lo scopo principale del Comitato è informare quanti nel quartiere, e non solo, non conoscono ancora il progetto di RFI e si rivolge soprattutto alle persone anziane non dotate di strumenti informatici che subiranno, come i più giovani, il prezzo più alto dalla separazione del quartiere in due parti distinte. Il Comitato di quartiere denuncia che il progetto di RFI non può essere considerato adeguato e moderno e non è socialmente sostenibile, soprattutto per la mancanza di ... Leggi su bergamonews (Di sabato 6 marzo 2021) Il Comitato didi Boccaleone di Bergamo, attraverso l’esposizione di volantini e manifesti, sta cercando di dare maggiore diffusione sul territorio dell’intenzione di RFI Rete Ferroviaria Italiana di chiudere a breve ilin viaa Bergamo. Lo scopo principale del Comitato è informare quanti nel, e non solo, non conoscono ancora il progetto di RFI e si rivolge soprattutto alle persone anziane non dotate di strumenti informatici che subiranno, come i più giovani, il prezzo più alto dseparazione delin due parti distinte. Il Comitato didenuncia che il progetto di RFI non può essere considerato adeguato e moderno e non è socialmente sostenibile, soprattutto per la mancanza di ...

