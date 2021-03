Nicola: “Abbiamo una voglia matta di giocare. Con il Crotone sarà una battaglia” (Di sabato 6 marzo 2021) Il tecnico del Torino, Davide Nicola, parla in conferenza stampa in vista della gara con il Crotone che vedrà il ritorno in campo dei granata dopo la situazione Covid. Queste le sue parole: “Sono stati giorni impegnativi, il Covid non è una passeggiata. Ma Abbiamo voglia matta di ricominciare. Mi ha fatto piacere il gesto dei ragazzi. E’ una famiglia che condivide gioie e dolori, è stato un momento molto bello che ho raccontato sui social”. Com’è andata la preparazione?“Possiamo incidere su determinazione ed entusiasmo. Ho visto una voglia importante di riprendere il percorso, è ciò che vogliamo fare. E’ importante farlo con entusiasmo”. Che lavori si possono fare da casa?“E’ come chiedere a Hamilton di utilizzare la sua macchina nel giardino. Ma si può lavorare a ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 6 marzo 2021) Il tecnico del Torino, Davide, parla in conferenza stampa in vista della gara con ilche vedrà il ritorno in campo dei granata dopo la situazione Covid. Queste le sue parole: “Sono stati giorni impegnativi, il Covid non è una passeggiata. Madi ricominciare. Mi ha fatto piacere il gesto dei ragazzi. E’ una famiglia che condivide gioie e dolori, è stato un momento molto bello che ho raccontato sui social”. Com’è andata la preparazione?“Possiamo incidere su determinazione ed entusiasmo. Ho visto unaimportante di riprendere il percorso, è ciò chemo fare. E’ importante farlo con entusiasmo”. Che lavori si possono fare da casa?“E’ come chiedere a Hamilton di utilizzare la sua macchina nel giardino. Ma si può lavorare a ...

Advertising

robertapinotti : La scelta compiuta oggi da @nzingaretti mi addolora ma è umanamente comprensibile. Il @pdnetwork metta da parte ogn… - nicola_lucchi : Perché ci smanettare la minchia sul fatto che non abbiamo personalità eppure ognuno di noi é così diverso Ad esemp… - Toro_News : ??? CONFERENZA Le parole di #Nicola prima di #CrotoneTorino: 'Non conta il problema Covid, ma come reagisci' - Nicola_Bressi : @armieri @ArjunaCecchetti In Italia abbiamo due account che si occupano di questo: @ScuolaNoCovid e @ScuolaCon. In… - R_Leuco : @Nicola_Bressi @ArjunaCecchetti Più ignorante? Forse. Lo scorso anno i miei ragazzini di quinta primaria sono matur… -