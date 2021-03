Morbidelli: 'Bello sentire Rossi lì a fianco'. Vale: 'Buona atmosfera nel team' (Di sabato 6 marzo 2021) Franco Morbidelli è stato il più veloce degli italiani MotoGP nella prima giornata dei test in Qatar. Il settimo tempo non è importante perché oggi l'obiettivo era soprattutto ritrovare il feeling con ... Leggi su gazzetta (Di sabato 6 marzo 2021) Francoè stato il più veloce degli italiani MotoGP nella prima giornata dei test in Qatar. Il settimo tempo non è importante perché oggi l'obiettivo era soprattutto ritrovare il feeling con ...

Advertising

Gazzetta_it : #Morbidelli: “Bello sentire Rossi lì a fianco”. Vale: “Buona atmosfera nel team” - Motorsport_IT : #MotoGP | @FrankyMorbido12 : “Spero sia un anno bello per me e per Valentino”???? -