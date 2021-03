"Mi sentiva solo". E per mesi tiene in casa il cadavere del fratello (Di sabato 6 marzo 2021) Gerry Freda Il cadavere era ormai in decomposizione e la morte di quella persona sarebbe stata causata da un infarto, ma su questo si indaga ancora Sta provocando orrore in Ucraina la storia di un uomo che è vissuto per mesi in casa insieme al “cadavere del fratello”. Il 52enne Valeriy ha infatti trascorso gli ultimi mesi in compagnia della salma in decomposizione del fratello Andrey, di 42 anni di età, parlando al cadavere nonché mangiando e dormendo affianco a quel corpo che si stava sempre più degradando. A scoprire il cadavere all’interno dell’abitazione di Valeriy sono stati i vicini, insospettiti dalla scomparsa del fratello di lui e dal fetore che si stava ultimamente sentendo in tutta la zona. ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 6 marzo 2021) Gerry Freda Ilera ormai in decomposizione e la morte di quella persona sarebbe stata causata da un infarto, ma su questo si indaga ancora Sta provocando orrore in Ucraina la storia di un uomo che è vissuto perininsieme al “del”. Il 52enne Valeriy ha infatti trascorso gli ultimiin compagnia della salma in decomposizione delAndrey, di 42 anni di età, parlando alnonché mangiando e dormendo affianco a quel corpo che si stava sempre più degradando. A scoprire ilall’interno dell’abitazione di Valeriy sono stati i vicini, insospettiti dalla scomparsa deldi lui e dal fetore che si stava ultimamente sentendo in tutta la zona. ...

"Mi sentiva solo". E per mesi tiene in casa il cadavere del fratello ilGiornale.it

