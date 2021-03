Martina Colombari | perché è finita con Alberto Tomba?

Leggi su solonotizie24

(Di sabato 6 marzo 2021) La bellissimaè una delle donne più apprezzate del mondo dello spettacolo. Felicemente sposata con Alessandro Costacurta dal 2004, ha raccontato la sua prima storia d’amore condurante un’intervista. Ecco cosa ha detto.– Solonotizie24tra la? Tempo faè stata invitata nello studio di Vieni da me condotto da Caterina Balivo. In quell’occasione ha detto che lei e il campione di sci si sono lasciati di comune accordo. Le cose non andavano bene, anchelei ha deciso di dedicarsi anima e corpo al suo lavoro. Quando gli impegni sono aumentati, ha ottenuto ...