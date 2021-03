Madre di 29 anni si sacrifica in incidente stradale per salvare suoi figli gemelli di 5 anni (Di sabato 6 marzo 2021) Una Madre di 29 anni, Hillarie Galazka, ha sacrificato la propria vita per salvare i suoi gemelli, proteggendoli con il corpo durante un incidente statale mentre stava tornando a casa in auto a Lincoln Park, nel Michigan. La donna, che si è gettata davanti ai suoi figli gemelli Hunter e Owen, entrambi di cinque anni, per attutire l’impatto ha fatto sì che i bimbi riportassero soltanto lievi ferite. Le indagini della polizia sull’accaduto Sull’incidente sono state aperte delle indagini dalla polizia di stato del Michigan, che afferma che l’autista che ha investito l’auto di Hillarie stava accelerando ed è fuggito dalla scena. In seguito ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 6 marzo 2021) Unadi 29, Hillarie Galazka, hato la propria vita per, proteggendoli con il corpo durante unstatale mentre stava tornando a casa in auto a Lincoln Park, nel Michigan. La donna, che si è gettata davanti aiHunter e Owen, entrambi di cinque, per attutire l’impatto ha fatto sì che i bimbi riportassero soltanto lievi ferite. Le indagini della polizia sull’accaduto Sull’sono state aperte delle indagini dalla polizia di stato del Michigan, che afferma che l’autista che ha investito l’auto di Hillarie stava accelerando ed è fuggito dalla scena. In seguito ...

