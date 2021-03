Lombardia | primo weekend arancione ' rinforzato' Fontana | ' So che è decisione impopolare'

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid, da lunedì primo marzo la Sardegna passa in area bianca. In area arancione Lombardia, Marche e Piemonte e in… - primo_papa : RT @fabcet: Proca puttana hanno chiamato la Moratti e Bertolaso per farci morire meglio. Liberateciiiii. #commissariatelaLombardia subito.… - abiraghi : @Cartabellotta Fa eccezione il 'modello Lombardia'. Mia mamma di 104 anni disabile, pur registrata il primo giorno,… - primo_papa : RT @lacampiglio: Commissariate. La. Cazzo. Di. Lombardia. #commissariatelalombardia - gramezzana : RT @nickbluebox: @mrcllznn @impaziente0 @solocurve @RegLombardia In Lombardia dopo il primo giro di somministrazioni è risultato che il 51%… -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia primo

MilanoToday.it

Innelle ultime 24 ore si sono registrati 5.658 nuovi contagiati dal Covid - 19. In ... In Basilicata 185 positivi e due decessi In Basilicata - che dallo scorsomarzo è zona rossa - ...(zona arancione scuro): Dad dal 5 al 14 marzo Alto Adige (zona arancione): superiori ... Dad fino al 14 marzo; a Forlì in presenza scuola dell'infanzia, primaria e secondaria digrado ...Per gli insegnanti e il personale delle scuole non statali, sono in fase di acquisizione gli elenchi per il loro precaricamento nella banca dati regionale al fine dell'attivazione della stessa procedu ...MILANO Il cioccolato non e’ un rimedio fisico contro la pandemia ma sicuramente lo e’ dal punto di vista psicologico. E’ quanto emerge dall’analisi della catena commerciale Il Gigante sui consumi del ...