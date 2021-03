La sinistra in crisi ripesca Benigni e lo manda al Quirinale per recitare la Divina Commedia (Di sabato 6 marzo 2021) La sinistra in crisi ripesca Roberto Benigni e lo spedisce al Quirinale per leggere la Divina Commedia. Per il Dantedì «ci sarà anche un evento simbolico: una lettura di un canto della Divina Commedia da parte di Roberto Benigni al Quirinale, che sarà trasmesso in diretta, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella». Lo ha annunciato Dario Franceschini. Celebrazioni di Dante, Benigni va al Quirinale Il ministro della Cultura nel corso di una video conferenza stampa per la presentazione delle principali iniziative per le celebrazioni dei settecento anni dalla morte di Dante Alighieri e degli eventi in programma per il prossimo Dantedì, istituito lo ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 6 marzo 2021) LainRobertoe lo spedisce alper leggere la. Per il Dantedì «ci sarà anche un evento simbolico: una lettura di un canto dellada parte di Robertoal, che sarà trasmesso in diretta, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella». Lo ha annunciato Dario Franceschini. Celebrazioni di Dante,va alIl ministro della Cultura nel corso di una video conferenza stampa per la presentazione delle principali iniziative per le celebrazioni dei settecento anni dalla morte di Dante Alighieri e degli eventi in programma per il prossimo Dantedì, istituito lo ...

Advertising

riotta : .@pdnetwork rischia l'agonia finale dopo dimissioni @zingaretti ed ennesima crisi perché il partito continua a div… - SecolodItalia1 : La sinistra in crisi ripesca Benigni e lo manda al Quirinale per recitare la Divina Commedia - baffone_il : La crisi della sinistra italiana è perfettamente inquadrata dalle 'battaglie importanti' della #Boldrini - forzadraghi : Crisi PD se non è identitaria l'area da occupare nel centro/sinistra moderata per me e c'è chi la tira a sx chi ver… - MargaCirce : RT @6000sardine: Apprezzo i benpensanti ma non è con le penne fini che le cose cambieranno. Stimo gli intellettuali ma credo che quando si… -

Ultime Notizie dalla rete : sinistra crisi Pd, Sardine: Santori e Cristallo col sacco a pelo al Nazareno ... Cristallo c'è "il dovere di portare la mia voce di donna di sinistra, antifascista, meridionale ed essere presente, per dire la mia in un momento cruciale per la democrazia perché la crisi di un ...

Pd, Sardine al Nazareno: occupazione a oltranza "Pensate quello che vi pare, ma la crisi del Pd è la crisi del centro sinistra, una crisi che ci riguarda e che vi riguarda anche se la politica vi fa schifo o vi ha stancato. Datemi del pazzo ma ho ...

Piazzapulita, Pierluigi Bersani balbetta e beve acqua: "Questo è di sinistra?", crisi di nervi in diretta Liberoquotidiano.it Da lunedì si riprende in Dad: Spirlì firma l’ordinanza Scuola chiuse in Calabria: da lunedì si riprende con la didattica a distanza. A dirlo è il presidente della regione Nino Spirlì.

Pd, Sardine: Santori e Cristallo col sacco a pelo al Nazareno Davanti al Nazareno Mattia Santori e Jasmine Cristallo, mostrano tende e sacchi a pelo. Il presidio delle Sardine diventa infatti una mobilitazione permanente, che a quanto apprende AdnKronos durerà a ...

... Cristallo c'è "il dovere di portare la mia voce di donna di, antifascista, meridionale ed essere presente, per dire la mia in un momento cruciale per la democrazia perché ladi un ..."Pensate quello che vi pare, ma ladel Pd è ladel centro, unache ci riguarda e che vi riguarda anche se la politica vi fa schifo o vi ha stancato. Datemi del pazzo ma ho ...Scuola chiuse in Calabria: da lunedì si riprende con la didattica a distanza. A dirlo è il presidente della regione Nino Spirlì.Davanti al Nazareno Mattia Santori e Jasmine Cristallo, mostrano tende e sacchi a pelo. Il presidio delle Sardine diventa infatti una mobilitazione permanente, che a quanto apprende AdnKronos durerà a ...