La curva dei contagi continua a salire. Nelle ultime 24 ore 23.641 nuovi casi e 307 morti. L'Italia sta per raggiungere le centomila vittime dall'inizio dell'epidemia (Di sabato 6 marzo 2021) La curva epidemica in Italia continua a salire. I nuovi casi di Coronavirus registrati Nelle ultime 24 ore sono 23.641 (ieri 24.036) a fronte di 355.024 tamponi, oltre 20mila meno di venerdì. Il tasso di positività sale al 6,6% dal 6,3% di ieri. I decessi sono 307 contro i 297 di ieri, per un totale 99.578 vittime dall'inizio dell'epidemia. Prosegue il trend di crescita anche dei ricoveri: i pazienti al momento degenti Nelle terapie intensive sono 2.571 (+46) con 214 ingressi del giorno; mentre i ricoveri ordinari sono 20.701 (+327). Gli attualmente positivi, secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero del ministero della Salute, sono 465.812 (+9.342), 442.540 dei quali si trovano in isolamento ...

