Juventus, riposo per Ronaldo: il portoghese andrà in panchina (Di sabato 6 marzo 2021) La Juventus deve fare i conti con le molte assenze di questo periodo. Contro la Lazio Pirlo dovrebbe lasciare in panchina anche Cristiano Ronaldo La lista degli infortunati della Juventus comincia pian piano a somigliare ad un autentico bollettino di guerra. In questi giorni Pirlo ha dovuto fare i conti con le pesanti assenze di Bonucci, Chiellini, Cuadrado, de Ligt, Arthur, Dybala, Morata e ora anche Bentancur alle prese con il Covid. Contro la Lazio Pirlo dovrebbe fare a meno anche di Cristiano Ronaldo. La presenza del portoghese è in dubbio per via di un leggero problema fisico ancora non ben definito. Ovviamente i bianconeri faranno il possibile per recuperare il fuoriclasse ex Madrid, anche se il turno di riposo per Ronaldo potrebbe avere ...

