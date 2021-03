Juve, Cristiano Ronaldo verso la panchina con la Lazio: titolari Morata-Kulusevski (Di sabato 6 marzo 2021) Cristiano Ronaldo, con ogni probabilità, partirà dalla panchina nel big match di questa sera tra Juventue e Lazio. E’ quanto trapela da Torino. L’attaccante portoghese non è al top della forma dopo i tanti impegni ravvicinati degli ultimi giorni e mister Pirlo pensa quindi di schierare dal 1? Kulusevski con Morata. Nonostante l’importanza della gara, la scelta sarebbe stata fatta di comune accordo, tra il portoghese e il tecnico bianconero, per arrivare più brillante alla gara con il Porto di martedì. Visto comunque le non ottimali condizioni di Morata, non è escluso che Ronaldo possa comunque entrare a gara in corso. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 6 marzo 2021), con ogni probabilità, partirà dallanel big match di questa sera trantue e. E’ quanto trapela da Torino. L’attaccante portoghese non è al top della forma dopo i tanti impegni ravvicinati degli ultimi giorni e mister Pirlo pensa quindi di schierare dal 1?con. Nonostante l’importanza della gara, la scelta sarebbe stata fatta di comune accordo, tra il portoghese e il tecnico bianconero, per arrivare più brillante alla gara con il Porto di martedì. Visto comunque le non ottimali condizioni di, non è escluso chepossa comunque entrare a gara in corso. Foto: Twitterntus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

juventusfc : FULL-TIME | Sull'intervento di @13Szczesny13 che para un rigore si chiude la partita! La Juve vince 3-0!… - juventusfc : Ieri @Cristiano ha collezionato la presenza numero 600 in carriera nelle gare di campionato. E tanto per cambiare… - GoalItalia : ? Arthur ? Bonucci ? Cuadrado ? CR7 ? Chiellini ? De Ligt ? Dybala I convocati di Pirlo per #JuventusLazio ???? [… - Tomas1374 : Se fosse confermato mi pare segnale chiaro di quale sia diventato obiettivo prioritario... #Cristiano #Juve… - infoitsport : Cristiano Ronaldo in panchina in Juve-Lazio: Pirlo fa turnover in vista del Porto -