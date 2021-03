Irama, dopo Giulia De Lellis il cuore del cantante di Sanremo è tutto per lei: chi è la fidanzata (Di sabato 6 marzo 2021) Irama è tra i Big di Sanremo 2021 ma il pubblico ricorda bene il suo percorso ad Amici di Maria De Filippi, da cui è poi uscito vincitore, ma anche la sua storia d’amore con Giulia De Lellis. Storia decisamente archiviata ormai, visto che entrambi hanno voltato pagina. Il cantante, che nel suo passato sentimentale ha avuto storie con Giulia Tascione, modella abruzzese, Nicole Vergani e Sephora Ferrillo, colleghe del talent di Maria De Filippi, e Megghi Galo, ex corteggiatrice di Lucas Peracchi, oggi è felicemente fidanzato con Victoria Stella Dorito. Ventiquattro anni, è una modella di origini cipriote e ha avuto il primo incontro con Irama a Parigi, a marzo del 2019, quando la coppia è stata paparazzata per la prima volta insieme dopo una cena ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 6 marzo 2021)è tra i Big di2021 ma il pubblico ricorda bene il suo percorso ad Amici di Maria De Filippi, da cui è poi uscito vincitore, ma anche la sua storia d’amore conDe. Storia decisamente archiviata ormai, visto che entrambi hanno voltato pagina. Il, che nel suo passato sentimentale ha avuto storie conTascione, modella abruzzese, Nicole Vergani e Sephora Ferrillo, colleghe del talent di Maria De Filippi, e Megghi Galo, ex corteggiatrice di Lucas Peracchi, oggi è felicemente fidanzato con Victoria Stella Dorito. Ventiquattro anni, è una modella di origini cipriote e ha avuto il primo incontro cona Parigi, a marzo del 2019, quando la coppia è stata paparazzata per la prima volta insiemeuna cena ...

Advertising

rtl1025 : ?? La Top Ten dopo la terza serata di #Sanremo2021 1 Ermal Meta 2 Annalisa 3 Willie Peyote 4 Arisa 5 Irama 6 Lo Sta… - rtl1025 : ?? Top ten dopo la quarta serata ?? 1 Ermal Meta 2 Willie Pyote 3 Arisa 4 Annalisa 5 Maneskin 6 Irama 7 La Rappre… - OndeFunky : Top ten dopo 4 serate: 1 Ermal Meta 2 Willie Peyote 3 Arisa 4 Annalisa 5 Maneskin 6 Irama 7 La rappresentante di Li… - jckfalahee13 : RT @aauroramm: sangio che. sangio tre in prima puntata mesi prende il banco. dopo... di irama… - maricaslm : RT @magnamelo_: Comunque, perché #Irama non può andare sul palco mentre per i calciatori se viene trovato positivo un compagno e gli altri… -

Ultime Notizie dalla rete : Irama dopo Sanremo 2021, la classifica dei big dopo la quarta serata Ermal Meta al comando della classifica dei big del Festival di Sanremo 2021 dopo la quarta serata. Ecco la classifica dalla prima alla 26esima posizione: 1 - Ermal Meta (Un ... 6 - Irama (La genesi del ...

Sanremo, classifica della quarta serata (5 marzo 2021): in testa Colapesce e Dimartino Qui di seguito la graduatoria completa dei 26 Big dopo i voti della Sala Stampa: Colapesce e ...Lista " Amare Ermal Meta " Un milione di cose da dirti Noemi " Glicine Arisa " Potevi fare di più Irama " ...

Il primo messaggio di Irama dopo la performance registrata, è terzo a Sanremo 2021 Music Fanpage Festival: conferenza ultima serata La conferenza stampa del 6 marzo di Sanremo 2021 è andata in scena e, oltre a riassumere i punti forti della serata precedente, ha anticipato quello che accadrà nella serata finale. Gli ascolti, a det ...

Amadeus dice stop: "Non ci sarà l'Ama-ter". E Achille Lauro "sfida" Ibra In attesa della serata finale, il conduttore anticipa il suo arrivederci al Festival. E il personaggio più commentato sui social replica ironicamente al mattatore milanista. "Se le ragazze sanno che c ...

Ermal Meta al comando della classifica dei big del Festival di Sanremo 2021la quarta serata. Ecco la classifica dalla prima alla 26esima posizione: 1 - Ermal Meta (Un ... 6 -(La genesi del ...Qui di seguito la graduatoria completa dei 26 Bigi voti della Sala Stampa: Colapesce e ...Lista " Amare Ermal Meta " Un milione di cose da dirti Noemi " Glicine Arisa " Potevi fare di più" ...La conferenza stampa del 6 marzo di Sanremo 2021 è andata in scena e, oltre a riassumere i punti forti della serata precedente, ha anticipato quello che accadrà nella serata finale. Gli ascolti, a det ...In attesa della serata finale, il conduttore anticipa il suo arrivederci al Festival. E il personaggio più commentato sui social replica ironicamente al mattatore milanista. "Se le ragazze sanno che c ...