Harry e Meghan fanno tremare la Royal Family: ‘bomba’ in arrivo (Di sabato 6 marzo 2021) Harry e Meghan minacciano la Royal Family: domani, 7 marzo, in anteprima mondiale la loro attesissima intervista bomba alla Cbs Tutta la Gran Bretagna trattiene il fiato pensando alla Royal Family, ma le condizioni precarie della salute del principe Filippo c’entrano nulla. Piuttosto a preoccupare è la bomba che sta per scoppiate a Buckingham Palace, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 6 marzo 2021)minacciano la: domani, 7 marzo, in anteprima mondiale la loro attesissima intervista bomba alla Cbs Tutta la Gran Bretagna trattiene il fiato pensando alla, ma le condizioni precarie della salute del principe Filippo c’entrano nulla. Piuttosto a preoccupare è la bomba che sta per scoppiate a Buckingham Palace, L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

michelotta : Modalità: aspetto con ansia l'intervista di Meghan e Harry. ???? - Qua_Agatha : RT @Luca__Pagani: Poi leggi che la Cbs ha pagato circa 5,8 milioni di euro per l'intervista esclusiva di Oprah Winfrey a Meghan Markle e al… - Enki333 : RT @_ariannnn: Meghan e Harry che si fanno intervistare da Oprah avete ancora dei dubbi su che strega malefica sia o vi serve altro - LaGrevia : @SaryOtto @EmortoFilippo Ma non so quanto sia affidabile - foilxcorpse : raga dove si può vedere l’intervista di domani di Harry e Meghan? -