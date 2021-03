Ginnastica artistica, Serie A: Vanessa Ferrari è una scintilla impertitura. Una sacra artista con l’ardore olimpico (Di sabato 6 marzo 2021) Siamo abituati da una vita ai grandi ritorni di Vanessa Ferrari, ma ogni volta è come se fosse la prima. La Farfalla di Orzinuovi si porta dietro un alone di magia e una scintilla della sacra arte praticamente impareggiabili. Salire in pedana con quella facilità, con quella semplicità, con quella sagacia è una dote innata che soltanto delle fuoriclasse sono in grado di vantare. Quello di oggi al PalaRossini di Ancona non è di certo un rientro da un infortunio, come è più volte capitato all’Araba Fenice della Polvere di Magnesio globale, ma è una ripartenza dal valore immensamente significativo e che ha risposto a due quesiti che circolavano da ormai un anno: sì, Vanessa Ferrari è ancora al top della forma a 30 anni; sì, la voglia di Vanessa Ferrari non ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021) Siamo abituati da una vita ai grandi ritorni di, ma ogni volta è come se fosse la prima. La Farfalla di Orzinuovi si porta dietro un alone di magia e unadellaarte praticamente impareggiabili. Salire in pedana con quella facilità, con quella semplicità, con quella sagacia è una dote innata che soltanto delle fuoriclasse sono in grado di vantare. Quello di oggi al PalaRossini di Ancona non è di certo un rientro da un infortunio, come è più volte capitato all’Araba Fenice della Polvere di Magnesio globale, ma è una ripartenza dal valore immensamente significativo e che ha risposto a due quesiti che circolavano da ormai un anno: sì,è ancora al top della forma a 30 anni; sì, la voglia dinon ...

Ultime Notizie dalla rete : Ginnastica artistica Maurizio Cerchi campione regionale di ginnastica Ora dovranno impegnarsi per affrontare le gare nazionali sicuri di mantenere alto il prestigio che nel tempo e la tradizione hanno sempre visto la Pro Italia ai vertici della ginnastica artistica. ...

Ginnastica A1, scatta oggi ad Ancona la stagione della Biancoverde Imola Ci siamo: oggi, alle 14.30 al palaPrometeo di Ancona, la Biancoverde esordirà nel campionato a squadre di A1 di ginnastica artistica. Un grande appuntamento, il primo del 2021, che arriva proprio nel momento più difficile a livello sanitario per il territorio imolese, con le ragazze della squadra di A1 che sono ...

Ginnastica artistica, la Renato Serra parte col botto: splendido podio ad Ancona CesenaToday Ginnastica artistica, Serie A: Vanessa Ferrari è una scintilla impertitura. Una sacra artista con l’ardore olimpico Siamo abituati da una vita ai grandi ritorni di Vanessa Ferrari, ma ogni volta è come se fosse la prima. La Farfalla di Orzinuovi si porta dietro un alone di magia e una scintilla della sacra arte pra ...

Ginnastica, buona la prima in Serie B del Campania 2000, promozione ipotecata Fine settimana denso di impegni per le società campane impegnate nei Campionati nazionali di squadra di Artistica e Ritmica della ...

