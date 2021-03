Eddie Murphy su Il principe cerca figlio: “Solo Black Panther ha fatto bene come noi” (Di sabato 6 marzo 2021) Eddie Murphy torna a indossare la corona del principe Akeem nel sequel di Il principe cerca moglie: con lui di nuovo Arsenio Hall e la new entry Leslie Jones, con cui ha presentato il film disponibile su Prime Video. Nel 1988 Il principe cerca moglie sconvolgeva i cinema: i personaggi creati da Eddie Murphy, all'epoca tra i re della stand-up comedy americana, e la regia di John Landis (insieme avevano già fatto Una poltrona per due) hanno prodotto un film in grado di diventare un successo mondiale. E con un cast composto da soli attori neri. Diventato un cult, per la comunità Black è qualcosa di più: è una pietra miliare, motivo di orgoglio, un modello a cui aspirare. Per questo ... Leggi su movieplayer (Di sabato 6 marzo 2021)torna a indossare la corona delAkeem nel sequel di Ilmoglie: con lui di nuovo Arsenio Hall e la new entry Leslie Jones, con cui ha presentato il film disponibile su Prime Video. Nel 1988 Ilmoglie sconvolgeva i cinema: i personaggi creati da, all'epoca tra i re della stand-updy americana, e la regia di John Landis (insieme avevano giàUna poltrona per due) hanno prodotto un film in grado di diventare un successo mondiale. E con un cast composto da soli attori neri. Diventato un cult, per la comunitàè qualcosa di più: è una pietra miliare, motivo di orgoglio, un modello a cui aspirare. Per questo ...

