Disco Elysium | The Final Cut | confermata la sua uscita questo mese anche se non c' è ancora una data

(Di sabato 6 marzo 2021) Durante i The Game Awards del 2020, lo studio indipendente ZA/UM ha annunciato: TheCut, una versione estesa del gioco in arrivosu console. Ma senza notizie recenti e il lancio programmato per, i fan sono preoccupati per un eventuale rinvio. Tuttavia, ZA/UM ha rassicurato i fan, confermando la suaa marzo. Secondo ZA/UM,: TheCut è la versione dipianificata sin dall'inizio. Tuttavia, il gioco originale è diventato rapidamente un successo nel 2019 dopo il suo lancio.non è come i normali giochi di ruolo con combattimenti e boss, ma presenta piuttosto un ...

Eurogamer_it : Gli sviluppatori di #DiscoElysiumTheFinalCut confermano che il gioco arriverà questo mese. - IGNitalia : Siamo a marzo. #DiscoElysium: Final Cut è ancora previsto per il primo trimestre dell'anno e sembrano arrivare voci… -

Ma è anche il mese del ritorno dei sempre più apprezzati Annapurna con Maquette e del debutto su console dell'acclamato, probabilmente uno dei migliori RPG mai creati. Insomma, non ...