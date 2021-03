Covid, variante rara individuata a Varese: "Solo un altro caso al mondo" (Di sabato 6 marzo 2021) Due soli casi al mondo, uno in Italia. E' stata identificata a Varese una rarissima variante del Covid , di cui un caso analogo è stato individuato Solo in Thailandia. E' successo nel laboratorio di ... Leggi su quotidiano (Di sabato 6 marzo 2021) Due soli casi al, uno in Italia. E' stata identificata auna rarissimadel, di cui unanalogo è stato individuatoin Thailandia. E' successo nel laboratorio di ...

Advertising

fattoquotidiano : Covid, una nuova variante scoperta a Varese: “È rarissima. Finora un solo altro caso riscontrato in Thailandia” - RaiNews : Nuova variante Covid isolata in un viaggiatore di ritorno dall'Egitto - Adnkronos : #Covid #Italia, a #Varese #variante rarissima: finora un solo caso in Thailandia - patrikscaria62 : @AnnaMariaCastel in correlazione metto l' aeroporto di Malpensa, con una pesante carenza di misure di sicurezza - patrikscaria62 : @Piermari_Basile in correlazione metto l' aeroporto di Malpensa, con una pesante carenza di misure di sicurezza -