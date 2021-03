Covid: Lombardia, quasi metà nuovi casi (5.658) in province Milano e Brescia (Di sabato 6 marzo 2021) Milano, 6 mar. (Adnkronos) - Non si arresta il numero di nuovi casi di Covid in Lombardia e in particolare sono le province di Milano e Brescia a contare gli incrementi maggiori, a tre cifre in numeri assoluti. Dei 5658 nuovi positivi riscontrati nelle ultime 24 ore, ben 1450 si concentrano in provincia di Milano e 1210 in provincia di Brescia che da sole contano quasi la metà dei contagi. Nel dettaglio il resto dei nuovi casi nelle province: Varese +407, Monza e Brianza +537, Como 363, Bergamo +394, Pavia +366, Mantova +261, Cremona +200, Lecco +264, Lodi +75 e Varese +29. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 marzo 2021), 6 mar. (Adnkronos) - Non si arresta il numero didiine in particolare sono ledia contare gli incrementi maggiori, a tre cifre in numeri assoluti. Dei 5658positivi riscontrati nelle ultime 24 ore, ben 1450 si concentrano in provincia die 1210 in provincia diche da sole contanoladei contagi. Nel dettaglio il resto deinelle: Varese +407, Monza e Brianza +537, Como 363, Bergamo +394, Pavia +366, Mantova +261, Cremona +200, Lecco +264, Lodi +75 e Varese +29.

Advertising

fattoquotidiano : Vaccino anti-Covid, l’ultima falla nel portale di prenotazioni della Lombardia: in alcuni canali è possibile per le… - fattoquotidiano : Lombardia e Covid, la Corte dei Conti passa al lentino gli acquisti della regione durante la pandemia: già assegnat… - pfmajorino : Covid in Lombardia, prenotazioni cancellate e falla nel portale web. La campagna vaccinale si inceppa ancora - paulit : @laramps Tolta la Lombardia, l'Italia ha gestito il Covid in modo esemplare. Aspetta che controllo chi la amministra.. - marinamarnie : Ecco la ripartizione dei nuovi casi di Covid-19 in Lombardia, suddivisi per provincia: Milano 1.450, Bergamo 394, B… -