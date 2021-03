Covid Germania, contagi in lieve calo: 9.557 nuovi casi in un giorno (Di sabato 6 marzo 2021) Le autorità sanitarie tedesche hanno segnalato 9.557 nuovi contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore. Lo ha riferito il Robert Koch Insitute (Rki), che ha segnalato 300 nuovi decessi nell’ultima giornata. Esattamente una settimana fa, l’Rki aveva registrato 9.762 nuove infezioni e 369 nuovi decessi in un giorno. Il numero di nuovi casi in Germania è diminuito in modo significativo a gennaio e a febbraio, salvo registrare un aumento negli ultimi giorni per via della diffusione di varianti più contagiose. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 6 marzo 2021) Le autorità sanitarie tedesche hanno segnalato 9.557da coronavirus nelle ultime 24 ore. Lo ha riferito il Robert Koch Insitute (Rki), che ha segnalato 300decessi nell’ultima giornata. Esattamente una settimana fa, l’Rki aveva registrato 9.762 nuove infezioni e 369decessi in un. Il numero diinè diminuito in modo significativo a gennaio e a febbraio, salvo registrare un aumento negli ultimi giorni per via della diffusione di varianti piùose. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

