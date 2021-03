Covid, Cts: grande preoccupazione, innalzare misure in tutta Italia (Di sabato 6 marzo 2021) Roma, 6 marzo 2021 - Verso un ulteriore giro di vite per ridurre l'epidemia di Covid ? "grande preoccupazione" per l'evoluzione della pandemia, che richiede l'"innalzamento delle misure su tutto il ... Leggi su quotidiano (Di sabato 6 marzo 2021) Roma, 6 marzo 2021 - Verso un ulteriore giro di vite per ridurre l'epidemia di? "" per l'evoluzione della pandemia, che richiede l'"innalzamento dellesu tutto il ...

Advertising

HuffPostItalia : Covid, Cts: servono misure più dure con scuole chiuse - StefanoFeltri : Addio al tanto celebrato (da lui) modello Conte : - via Arcuri come commissario anti Covid - via Borrelli dalla pr… - Agenzia_Ansa : Riunione Draghi-ministri-Cts sul nuovo dpcm. Scuole chiuse in zone rosse #ANSA - melysenda : RT @riktroiani: #Covid, #Cts 'Grande preoccupazione' per l'evoluzione della pandemia, che richiede l''innalzamento delle misure su tutto il… - GHapix : RT @domecaruso71: La rivista Science dà ragione al prof. Tarro, a Trump; boccia i lockdown e ci fa capire che il CTS non ha capito un cazzo… -