Covid, a Napoli al via vaccinazione di 300 carabinieri (Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono trecento i carabinieri del Comando provinciale di Napoli che oggi hanno ricevuto il vaccino antico Covid alla Mostra d’Oltremare di Napoli. I militari sono in servizio presso le circa 100 stazioni presenti sul territorio dell’intera provincia partenopea. Domani è prevista, invece, la vaccinazione di altri 600 militari: la precedenza è stata data ai militari in servizio nelle strutture operative. Nel giro di pochi giorni saranno vaccinati tutti i militari in servizio sia nei reparti territoriali che in quelli dell’organizzazione mobile e speciale che sono nel Napoletano. A vigilare sulla Mostra d’Oltremare sono impegnati dieci militari della Compagnia di Bagnoli, comandata dal maggiore Federico Lori. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sono trecento idel Comando provinciale diche oggi hanno ricevuto il vaccino anticoalla Mostra d’Oltremare di. I militari sono in servizio presso le circa 100 stazioni presenti sul territorio dell’intera provincia partenopea. Domani è prevista, invece, ladi altri 600 militari: la precedenza è stata data ai militari in servizio nelle strutture operative. Nel giro di pochi giorni saranno vaccinati tutti i militari in servizio sia nei reparti territoriali che in quelli dell’organizzazione mobile e speciale che sono nel Napoletano. A vigilare sulla Mostra d’Oltremare sono impegnati dieci militari della Compagnia di Bagnoli, comandata dal maggiore Federico Lori. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

SkyTG24 : Covid Campania, sindaco medico: 'Assistenza sanitaria non più garantita' - TgLa7 : #Covid: in Campania primi due casi variante brasiliana a Napoli - repubblica : Il sacco del Covid: Mazzette, sprechi e appalti. Due miliardi di affari opachi nel mirino di venti procure. La Guar… - romainquilini : Coronavirus Covid-19: mons. Battaglia (Napoli), 'enorme preoccupazione per sospensione blocco dei licenziamenti e s… - anteprima24 : ** #Covid, a ##Napoli al via vaccinazione di 300 #Carabinieri ** -