Coronavirus in Lombardia, in tilt il portale per la prenotazione dei vaccini. A Varese identificata una nuova variante (Di sabato 6 marzo 2021) Una nuova variante del Covid-19 è stata identificata a Varese. Ad oggi solo un caso in tutto il mondo avuto in Thailandia. ROMA – Una nuova variante del Covid-19 è stata identificata a Varese. A dare la notizia è stato il Laboratorio di Microbiologia dell'ASST Sette Laghi. "Il sequenziamento dell'intera proteina – si legge in una nota, riportata dal Corriere della Sera – ha rivelato una struttura molecolare unica, diversa da tutte le altre". Secondo le prime informazioni, la mutazione è stata trovata solo un'altra volta in Thailandia, isolata un viaggiatore di ritorno dall'Egitto. Massimo riserbo sull'identità della persona che ha contratto il virus. Approfondimenti in corso Sono in corso tutti gli approfondimenti del caso sulla ...

