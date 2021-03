Call Of Duty: fuggitivo arrestato dopo essere uscito per comprare una copia del gioco (Di sabato 6 marzo 2021) dopo essere scappato di prigione lo scorso anno e essersi nascosto per mesi, un uomo nel Regno Unito è stato arrestato dopo essere uscito per comprare una copia di Call of Duty. Secondo la polizia delle West Midlands, il trentaseienne Clint Butler, un prigioniero evaso a Birmingham, si è avventurato il 13 gennaio per acquistare una copia di Call Of Duty: Black Ops: Cold War. Butler si era nascosto dalla polizia, poiché nel novembre dello scorso anno era fuggito dalla prigione di HMP Spring Hill, situata nel Buckinghamshire, dove stava scontando una condanna a 17 anni per crimini tra cui rapina e reati con armi da fuoco. Quando la polizia locale ha individuato Butler e ... Leggi su eurogamer (Di sabato 6 marzo 2021)scappato di prigione lo scorso anno e essersi nascosto per mesi, un uomo nel Regno Unito è statoperunadiof. Secondo la polizia delle West Midlands, il trentaseienne Clint Butler, un prigioniero evaso a Birmingham, si è avventurato il 13 gennaio per acquistare unadiOf: Black Ops: Cold War. Butler si era nascosto dalla polizia, poiché nel novembre dello scorso anno era fuggito dalla prigione di HMP Spring Hill, situata nel Buckinghamshire, dove stava scontando una condanna a 17 anni per crimini tra cui rapina e reati con armi da fuoco. Quando la polizia locale ha individuato Butler e ...

Advertising

Eurogamer_it : Un fuggitivo è stato arrestato dopo essere uscito a comprare una copia di #CallOfDuty. - misteruplay2016 : ‘In Call of Duty Warzone non tolleriamo i cheater’: il messaggio di Activision scatena la polemica su Reddit - NewsDigitali : Il battle royale di Call of Duty riceve nuovi aggiornamenti grafici per PS5 e Series X - radiosilvana : RT @tripposauro: @LiberoB91 @radiosilvana @Annina_occhiblu @maryilritorno @AlbertHofman72 @DocThomas @AlbertoGhioldi @carlopiana @MrETP @DR… - tripposauro : @LiberoB91 @radiosilvana @Annina_occhiblu @maryilritorno @AlbertHofman72 @DocThomas @AlbertoGhioldi @carlopiana… -