Biathlon | Mondiali Junior 2021 | argento per l’Italia nella staffetta femminile!

(Di sabato 6 marzo 2021) Il, dopo la cancellazione di tutte le tappe dell’IBUCup e degli Europei Open di categoria, ha visto proseguire oggi quella che sarà l’unica occasione di confronto internazionale per gli atleti appartenenti alle categoriee youth, ovvero i. Ad Obertilliach, in Austria, la quincesima gara della rassegna iridata è stata la4×6 kmfemminile, che ha premiato la Francia di Paula Botet, Eve Bouvard, Sophie Chauveau e Camille Bened, oro in 1:08’54?3, mentre c’è la medaglia d’per, che arpiona il secondo posto con Hannah Auchentaller (Centro Sportivo Carabinieri), Beatrice Trabucchi (Centro Sportivo Esercito), Gaia Brunetto (Centro Sportivo Esercito) e Rebecca Passler (Centro Sportivo ...

OA Sport

... arrivato nella prima gara individuale postdi Pokljuka, dove Lisa Vittozzi aveva raccolto ... in Repubblica Ceca, dove si è disputata la Sprint di. L'azzurra, perfetta al tiro, è ...Un'altra medaglia arriva daigiovani di. A Obertilliach (Austria) in scena la Staffetta 3 x 7,5 km maschile e azzurri " Stefan Navillod, Fabio Piller Cottrer e Marco Barale " che si mettono al collo la medaglia ...Il biathlon, dopo la cancellazione di tutte le tappe dell'IBU Junior Cup e degli Europei Open di categoria, ha visto proseguire oggi quella che sarà l'unica occasione di confronto internazionale per g ...Alle 11:00 il via dell’ottava sprint della stagione, che aprirà una giornata intensa e ricca di biathlon. Gli uomini saranno impegnati nel pomeriggio, a partire ...