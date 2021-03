Biathlon | Desthieux vince la sprint a Nove Mesto Indietro gli azzurri

(Di sabato 6 marzo 2021), 6 marzo 2021 " Bellissima sfida anellamaschile di Coppa del mondo di. Tre atleti si sono giocati la vittoria in pochi secondi, usciti tutti e tre vicinissimi ...

nikifigus : RT @azzurridigloria: ? BIATHLON, COPPA DEL MONDO 2021 ? La penultima giornata a Nové Mesto @IBU_WC vede protagonisti @TirilEckhoff, sempr… - azzurridigloria : ? BIATHLON, COPPA DEL MONDO 2021 ? La penultima giornata a Nové Mesto @IBU_WC vede protagonisti @TirilEckhoff, se… - FondoItalia : Biathlon - La prima di Desthieux: il francese conquista Nove Mesto davanti a Samuelsson - vitasportivait : ???? #Biathlon | #NMNM21 ???? Simon Desthieux ???? vince la sprint! Il francese già argento iridato vince la sua prima… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Biathlon: prima vittoria per Simon Desthieux nella Sprint di Nove Mesto #6Marzo -

.... Tre atleti si sono giocati la vittoria in pochi secondi, usciti tutti e tre vicinissimi dopo il secondo poligono: decisivo l'ultimo giro sugli sci. A spuntarla è stato il francese...Le prove individuali dei Mondiali 2021 dia Pokljuka si aprono con il clamoroso successo di Martin Ponsiluoma . In Slovenia lo ... precedendo sul podio un commovente Simon(0+0) e ...Il francese vince di un soffio la sprint davanti a Samuelsson, decisiva la parte finale sugli sci dopo che i due erano usciti con lo stesso tempo al poligono ...Didier Bionaz e Michela Carrara hanno chiuso al 49° e 50° posto la sprint di Nove Mesto e si sono qualificati per l'inseguimento di domenica.