Aggirato il Dpcm Folla per la finale | il caso che scuote Sanremo

Silvia Mancinelli, inviata dell'Adnkronos al Festival di Sanremo 2021, ha documentato tantissima gente per strada nella centrale via Matteotti e lungo il porto vecchio, nonostante le restrizioni da zona arancione rinforzato introdotte dalla mezzanotte di giovedì scorso. "Complice la bella giornata e l'attesa per la finalissima del Festival al teatro Ariston - si legge sull'Adnkronos - la città dei fiori è tornata a vivere con i residenti delle seconde case e con gli 'ospiti' arrivati dalle vicine Ventimiglia e Taggia". E quindi anche se gli spostamenti non sono consentiti, tanta gente ha sfruttato il cavillo che permette comunque di essere a Sanremo, dove stasera - sabato 6 marzo - si incoronerà il vincitore della 71esima edizione. Che dovrebbe essere l'ultima diretta e condotta da Amadeus, come annunciato dal diretto interessato nella conferenza ...

