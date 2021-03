Zona rossa e arancione: le regioni che cambiano colore. Campania in lockdown (Di venerdì 5 marzo 2021) Nella giornata dei cambi di colore , ecco il verdetto: passano in area arancione le regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto e in Zona rossa la regione Campania . Il ministro della Salute Roberto ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Nella giornata dei cambi di, ecco il verdetto: passano in arealeFriuli Venezia Giulia e Veneto e inla regione. Il ministro della Salute Roberto ...

francescoseghez : Sento ancora l’idea di un congedo ai genitori con figli con scuole scuole per Covid (zona rossa ecc.) TRANNE per ch… - Agenzia_Ansa : FLASH | Il Ministro della Salute, Roberto Speranza ha firmato le nuove ordinanze che andranno in vigore da lunedì 8… - LaStampa : Niente lezioni in zona rossa e in arancio decidono le Regioni: rivolta di famiglie e studenti - meowoffa : Da lunedì la campania diventa zona rossa, ma che cazzooo - Virus1979C : l'Emilia-Romagna resta in arancione. La decisione sarebbe dovuta anche alle differenze che ci sono fra i vari terri… -

Ultime Notizie dalla rete : Zona rossa Covid, casi in aumento. Veneto e Friuli in zona arancione La Lombardia evita la zona rossa, passando all'arancione scuro. La Campania passa in zona rossa, come aveva richiesto. L'Emilia - Romagna resta in arancione, l'Umbria in arancione scuro e la Liguria ...

Covid, Campania in zona rossa da lunedì: firmata l'ordinanza La Regione Campania sarà in zona rossa da lunedì 8 marzo. Così dice la nuova ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, che regola i colori dei vari territori per la prossima settimana, sulla base delle ...

Regioni, mappa colori: Campania zona rossa, Emilia, Friuli e Veneto in arancio, scuro in Lombardia e metà Piemonte Il Messaggero L’Emilia-Romagna evita la zona rossa Il ministro Speranza ha firmato le ordinanze in vigore a partire da lunedì 8 marzo: la nostra regione, come la Lombardia, evita il rosso. Diventano arancioni Friuli Venezia Giulia e Veneto ...

Campania in rossa: la lista dei negozi che restano aperti e quelli che chiuderanno Il Ministro della Salute ha firmato l’ordinanza che decreta dal 8 marzo la zona rossa in Campania. Roberto Speranza ha preso atto dei dati del Monitoraggio Covid 19 della Cabina di Regia.

