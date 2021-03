VIDEO Incredibile | Ibra in moto a Sanremo | le immagini mentre arriva all’Ariston

Leggi su golssip

(Di venerdì 5 marzo 2021) Era la puntata dei duetti. E pure io ha duettato con Mihajlovic. Poco prima però, Zlatanhimovic, un duetto aveva dovuto farlo con unciclista. Era bloccato nel traffico per un incidente. Ha chiesto un passaggio ad un ragazzo su unae lui, che doveva andare a Livorno, da bravo milanista ha detto sì e ha accompagnato. "Mia moglie non mi credeva", ha raccontato Franco in Radio il giorno dopo. E forse non ci avevano creduto in molti. Se non fosse che lo svedese ha pure pubblicato ilsi trovava in sella allaper raggiungere il Festival. Golssip.