Verissimo | Dayane e Rosalinda ai ferri corti? Il dietro le quinte spiazza

(Di venerdì 5 marzo 2021)domani ospiterà i finalisti del GF Vip e le dinamiche tra i concorrenti, in particolare tra, sono già cambiate.è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani e con una puntata interamente dedicata al Grande Fratello Vip. Per l’occasione, infatti, ci saranno tutti i finalisti di questa quinta edizione L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

MediasetPlay : Sabato a #Verissimo una delle più grandi protagoniste di questa edizione di #GFVIP... Dayane Mello ?? - MediasetPlay : Sì, sarà una puntata di #Verissimo a tutto #GFVIP! - AriDeiaMaria : RT @SpettacoliNEWS: A #Verissimo @daymelloreal: 'Credo che mio fratello Lucas ora sia in un mondo migliore. Se Rosalinda vuole io ci sono'… - Giulia97_u : RT @boh2378: *intervista verissimo Dayane: “in ogni caso se lei vuole io ci sono” Rosalinda:”per lei ci sono” MA ALLORAAAAAA #exrosmel… - lifestyleblogit : Dayane Mello: 'Se Rosalinda vuole io ci sono' - -

Ultime Notizie dalla rete : Verissimo Dayane

Mello si è raccontata nel salotto di. Ospite della puntata in onda sabato 6 marzo, ha tirato le somme della sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip . Contro tutte le ...'Non si trattava di amore':Mello - ospite di Silvia Toffanin a- chiarisce i suoi sentimenti per Rosalinda Cannavò. La modella brasiliana, arrivata quarta alla finale del Grande Fratello Vip , ha spiegato che ...Dayane Mello, tra i finalisti del “Grande Fratello Vip”, parla per la prima volta a Verissimo della morte di suo fratello Lucas e della decisone di restare comunque nella casa di Cinecittà. “Sono ...Verissimo domani ospiterà i finalisti del GF Vip e le dinamiche tra i concorrenti, in particolare tra Dayane e Rosalinda, sono già cambiate.