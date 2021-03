Vaccini, Johnson contro lo stop all'export voluto da Draghi. Di Maio: «Senza consegne avanti con i blocchi» (Di venerdì 5 marzo 2021) Scontro tra Ue e Regno Unito per la decisione italiana, avallata dalla Commissione europea, di bloccare l'esportazione di almeno 250 mila dosi di vaccino Astrazeneca dirette in Australia ma... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 5 marzo 2021) Stra Ue e Regno Unito per la decisione italiana, avallata dalla Commissione europea, di bloccare l'esportazione di almeno 250 mila dosi di vaccino Astrazeneca dirette in Australia ma...

TgLa7 : ??#Vaccini: Riunione straordinaria el comitato per i medicinali #Ema l'11 marzo per possibile ok a Johnson&Johnson - larpista : RT @davcarretta: Boris Johnson fa sapere che 'porre in atto restrizioni mette a rischio la battaglia globale dei vaccini'. Il Regno Unito… - I_Faiella : RT @davcarretta: Boris Johnson fa sapere che 'porre in atto restrizioni mette a rischio la battaglia globale dei vaccini'. Il Regno Unito… - raininginmysea : RT @davcarretta: Boris Johnson fa sapere che 'porre in atto restrizioni mette a rischio la battaglia globale dei vaccini'. Il Regno Unito… - DimitarL71 : RT @davcarretta: Boris Johnson fa sapere che 'porre in atto restrizioni mette a rischio la battaglia globale dei vaccini'. Il Regno Unito… -