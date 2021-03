Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 5/03/21 (Di venerdì 5 marzo 2021) Madre mia, che esempi TERRIBILI di maschio italico popolano gli studi di Uomini e Donne. Non che le Donne siano dei fiorellini (quasi cit.), s’intende, ma sugli Uomini c’è proprio da mettersi le mani nei capelli, oh. Oggi li ho mal tollerati tutti, ve lo premetto. A partire da Massimiliano Mollicone (e da tutti quelli che lo applaudivano, pure). Un cafonazzo coatto che si sente stocazzo e si permette di rivolgersi ad una ragazza che GIUSTAMENTE stava sottolineando la sua follia nell’averla portata in esterna solo “per mantenè la parola mia” urlandole in faccia “passa p’a porta e vattene, per piacere!“. Di grazia, cocco… Qualcuno glielo spiega, per favore, che la sua non è coerenza ma – più semplicemente – incredibile stupidità? No, perché io la coerenza la apprezzo sempre tantissimo, ma quando significa mantenere un ... Leggi su isaechia (Di venerdì 5 marzo 2021) Madre mia, che esempi TERRIBILI di maschio italico popolano gli studi di. Non che lesiano dei fiorellini (quasi cit.), s’intende, ma suglic’è proprio da mettersi le mani nei capelli, oh. Oggi li ho mal tollerati tutti, ve lo premetto. A partire da Massimiliano Mollicone (e da tutti quelli che lo applaudivano, pure). Un cafonazzo coatto che si sente stocazzo e si permette di rivolgersi ad una ragazza che GIUSTAMENTE stava sottolineando la sua follia nell’averla portata in esterna solo “per mantenè la parola mia” urlandole in faccia “passa p’a porta e vattene, per piacere!“. Di grazia, cocco… Qualcuno glielo spiega, per favore, che la sua non è coerenza ma – più semplicemente – incredibile stupidità? No, perché io la coerenza la apprezzo sempre tantissimo, ma quando significa mantenere un ...

