Udinese, i convocati di Gotti per il Sassuolo (Di venerdì 5 marzo 2021) Sono 24 i calciatori convocati dall’Udinese per la gara di domani contro il Sassuolo. In lista figura anche Samir, nonostante i problemi avuti contro il Milan. Ecco l’elenco completo: Portieri: Musso, Gasparini, Scuffet.Difensori: Samir, Ouwejan, Bonifazi, Molina; Nuytinck; Stryger Larsen; Becao; De Maio; Zeegelaar.Centrocampisti: Makengo, De Paul, Walace, Arslan, Micin, Pereyra.Attaccanti: Okaka, Deulofeu, Braaf, Nestorovski, Llorente, Forestieri. Foto: sito Udinese L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 5 marzo 2021) Sono 24 i calciatoridall’per la gara di domani contro il. In lista figura anche Samir, nonostante i problemi avuti contro il Milan. Ecco l’elenco completo: Portieri: Musso, Gasparini, Scuffet.Difensori: Samir, Ouwejan, Bonifazi, Molina; Nuytinck; Stryger Larsen; Becao; De Maio; Zeegelaar.Centrocampisti: Makengo, De Paul, Walace, Arslan, Micin, Pereyra.Attaccanti: Okaka, Deulofeu, Braaf, Nestorovski, Llorente, Forestieri. Foto: sitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

sportli26181512 : Convocati Udinese: torna Forestieri: Ecco i convocati... - calciodangolo_ : ??#UdineseSassuolo, i convocati di #DeZerbi: ancora out #Boga e #Chiriches ? - calciodangolo_ : ??#UdineseSassuolo, i convocati di #Gotti: presenti #Samir e #Deulofeu? - CanaleSassuolo : Roberto #DeZerbi ha convocato 23 giocatori in vista di #UdineseSassuolo. Ecco l'elenco completo > - SassuoloUS : Sono 23 i convocati neroverdi per #UdineseSassuolo ?? ?? -