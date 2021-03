Tg Scuola, edizione del 5 marzo 2021 (Di venerdì 5 marzo 2021) Il nuovo Dpcm che entrerà in vigore dal 6 marzo, prevede la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nelle cosiddette ‘zone rosse’, dove il rischio del contagio è più alto. La chiusura potrà essere disposta dai presidenti delle regioni anche nelle aree con oltre 250 casi settimanali di contagi ogni 100mila abitanti. Il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha spiegato che si tratta di una decisione necessaria per arginare il contagio, che a causa della variante inglese si è diffuso anche tra la popolazione giovane. “Ma la scuola non chiude- ha sottolineato- perché la scuola non ha mai chiuso e i nostri insegnanti ci sono sempre stati”. ROMA, AL VIA IL PROGETTO ‘VISIONAREE LE PERIFERIE’ Leggi su dire (Di venerdì 5 marzo 2021) Il nuovo Dpcm che entrerà in vigore dal 6 marzo, prevede la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nelle cosiddette ‘zone rosse’, dove il rischio del contagio è più alto. La chiusura potrà essere disposta dai presidenti delle regioni anche nelle aree con oltre 250 casi settimanali di contagi ogni 100mila abitanti. Il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha spiegato che si tratta di una decisione necessaria per arginare il contagio, che a causa della variante inglese si è diffuso anche tra la popolazione giovane. “Ma la scuola non chiude- ha sottolineato- perché la scuola non ha mai chiuso e i nostri insegnanti ci sono sempre stati”. ROMA, AL VIA IL PROGETTO ‘VISIONAREE LE PERIFERIE’

