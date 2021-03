(Di venerdì 5 marzo 2021) Sul CorriereSera una lunga intervista a Tullio. Racconta perché il Trio Lopez-si sciolse, nel 1994. «Il primo a mordere il freno, a sentire il bisogno di seguire un proprio percorso, fu Massimo. Anna e io abbiamo continuato a lavorare insieme e abbiamo persino scritto un film: ‘La cicogna strabica’, che però non è stato mai accettato da un produttore, vabbè… capita. Poi abbiamo fatto cose diverse separatamente, ma le impronte dei nostri sederi sul divano a casa di Massimo, dove ci sedevamo tutti e tre a pensare e a scrivere i nostri testi, sono rimasti indelebili: i cuscini erano a forma di glutei». Tanti i battibecchi tra i tre, ma litigi veri mai. «Non riuscivamo proprio, perché alla fine ci veniva da ridere». Racconta di Anna, scomparsa nel 2016. «Andai a casa sua, stava male ed ...

napolista : Solenghi: «La Marchesini, a letto malata, parlava della voce dell’arrotino che rompeva la monotonia» Al Corriere de… - AnthHalliwell : @enjoyGuerr Il trio marchesini, solenghi, Lopez - valeriosimile : @Iosonolagomma Il Trio Marchesini Solenghi Lopez venne censurato per blasfemia. Giusto per ricordarlo. - IsabellaDeiana7 : RT @RaiTre: 'Nel 1986 al Festival di #Sanremo? il trio #Marchesini, #Lopez, #Solenghi destò scandalo. Tullio faceva il santo: San Remo.' #G… - niun68 : @AndreC198 Solenghi, Marchesini e Lopez -

