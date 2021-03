Sanremo | la classifica della terza serata

(Di venerdì 5 marzo 2021) Ermal Meta è in testa alla top tengenerale71ma edizione del festival di. Secondo posto per Annalisa, terzo per Willie Peyote. A seguire, nell’ordine: Arisa, Irama, Lo Stato Sociale, Malika Ayane, Extraliscio, Orietta Berti, Maneskin.Rai: laPer quanto riguarda lacover invece laè stata questa: Ermal Meta, Orietta Berti e gli Extraliscio feat Davide Toffolo guidano lacover di2021, ottenuta con il voto degli orchestrali di ...

Al termine della terza serata del Festival di Sanremo la classifica generale vede Ermal Meta in testa. A seguire: Annalisa, Willie Peyote, Arisa, Irama, Lo Stato Sociale, Malika Ayane, Extraliscio, Orietta Berti, Maneskin. AGI - La terza serata del Festival di Sanremo, quella dedicata alle cover, comincia con l'omaggio a Lucio Dalla da parte dei Negramaro, tutto molto bello, bisogna ammetterlo, anche se poi scegliamo la ... NUMERI IN CALO Eppure così non è stato, la prima serata dell'edizione 2021 ha perso parecchi ascoltatori fermandosi a una media di 8,3 milioni di contatti (46,2% di share) con ...