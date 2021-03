Sanremo 2021: Gaudiano vince tra le Nuove Proposte (Di venerdì 5 marzo 2021) Gaudiano con il brano Polvere da sparo vince il festival di Sanremo tra le Nuove Proposte . Secondo Davide Shorty con il brano Regina, terzo Folcast con il brano Scopriti, quarto Wrongonyou con il ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 5 marzo 2021)con il brano Polvere da sparoil festival ditra le. Secondo Davide Shorty con il brano Regina, terzo Folcast con il brano Scopriti, quarto Wrongonyou con il ...

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - repubblica : Ermal Meta, il favorito: 'Mi sento fortunato. E anche responsabile' di Ernesto Assante - Raiofficialnews : 60 km in moto per raggiungere @SanremoRai: la clip è su #RaiPlay ?? - sharondeluca5 : RT @davidemaggio: Non tutti i tweet vengono per nuocere #FioriPerTutti ?????? - mpiacenonaver1 : Possibile che nel 2021 a Sanremo ancora non ci sia un fonico che sa fare i volumi per una band? C' avete ancora i f… -